Начальник управління транспортних мереж та зв'язку Тернополя Олег Вітрук заявив про те, що у Тернополі встановлять камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Точних адрес установки радарів поки не названо. Про це він сказав його виступ.

За його словами, встановлення в Тернополі та на трасах навколо міста камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зможе знизити кількість порушень правил дорожнього руху, а також принесе до місцевого бюджету нові надходження.