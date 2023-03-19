В Україні встановлять нові камери фіксації порушень ПДР: де саме [ Редагувати ]
Начальник управління транспортних мереж та зв'язку Тернополя Олег Вітрук заявив про те, що у Тернополі встановлять камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Точних адрес установки радарів поки не названо. Про це він сказав його виступ.
За його словами, встановлення в Тернополі та на трасах навколо міста камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зможе знизити кількість порушень правил дорожнього руху, а також принесе до місцевого бюджету нові надходження.
У 2022 році було внесено зміни до бюджетного кодексу України, яким передбачено відрахування 10% від штрафів за порушення швидкісного режиму до місцевих бюджетів. Прийняття цього рішення забезпечить покращення безпеки дорожнього руху на вулицях та збільшить надходження до бюджету.
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