Російські загарбники тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута, атакують "по інерції" та несуть величезні втрати під час боїв. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" запевнив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Зараз вони тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують по інерції здійснювати по декілька десятків атак, але несуть величезні втрати. Командування і штаби наші правильно планують оборону. Завдяки мудрості, метикуватості, нестандартності дій наших командирів та військових, досягають того, що знекровлюють ворога, ламають його бойовий дух.

Череватий додав, що правильне планування оборони та героїзм простих військових дозволяє знекровлювати ворога і ламати його бойовий дух.

Істеричні заяви Пригожина - це, напевно, сигнал SOS їхньому керівництву - він же постійно говорить, що снарядів їм не вистачає, боєприпасів.

В останньому зведенні Інституту вивчення війни йдеться про те, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, найманці якого штурмують Бахмут, готує інформаційне тло, щоб виправдати нездатність вагнерівців завершити оточення міста.

Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил. Влада США вважає, що відступ українських військ з міста не матиме стратегічного значення.

У лютому цього року Володимир Зеленський говорив, що Київ не боротиметься за Бахмут за будь-яку ціну. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин називав бої за Бахмут найважчими та порівнював їх із м'ясорубкою - саме його найманці наступають на цій ділянці фронту.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.