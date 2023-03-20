У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук розповів про те, що через окупацію 20% земель України не можуть бути оброблені та засіяні.

На жаль, через окупацію, через мінування відсотків 20% сільськогосподарських земель України ми не можемо засівати. Якась з них окупована, якась частина з них замінована, якась частина з них закидана російським металобрухтом. Десь там розбита їхня техніка, десь снаряди. Цей весь металобрухт потрібно збирати, бо через це може постраждати техніка, десь там поріжуться колеса, над цим працюють відповідні служби та деякі благодійні фонди. Але це довгий процес.