"В Україні не можуть засіяти 20% земель через агресію рф" - депутат [ Редагувати ]
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук розповів про те, що через окупацію 20% земель України не можуть бути оброблені та засіяні.
На жаль, через окупацію, через мінування відсотків 20% сільськогосподарських земель України ми не можемо засівати. Якась з них окупована, якась частина з них замінована, якась частина з них закидана російським металобрухтом. Десь там розбита їхня техніка, десь снаряди. Цей весь металобрухт потрібно збирати, бо через це може постраждати техніка, десь там поріжуться колеса, над цим працюють відповідні служби та деякі благодійні фонди. Але це довгий процес.
по темі
У понеділок, 20 березня, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт Антон Міхненко розповів про те, чого не вистачає для початку контрнаступу України
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт, офіцер-резерву Повітряних сил ЗСУ Андрій Крамаров розповів, чи є в Україні можливість отримати винищувачі НАТО
російський "великий наступ", ймовірно, досягає своєї кульмінації, так і не принісши рф суттєвих перемог
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про ракетну загрозу рф з моря