На цьому тижні у Києві скоротять комендантську годину: що зміниться [ Редагувати ]
Вже на цьому тижні, у неділю, 26 березня, у Києві скоротять комендантську годину.
- Комендантська година в Києві буде скорочена на годину.
- Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.
- Після скорочення комендантської години метро та наземний громадський транспорт у Києві працюватимуть на годину довше.
- Продовжать роботу також магазини, торгові центри та ресторани.
- У комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях.
- Винятком може бути, зокрема, для працівників об'єктів критичної інфраструктури (але за наявності у нього спеціальної перепустки).
- У разі повітряної тривоги у комендантську годину громадяни мають право переміщатися вулицею в укриття.
Зазначимо, раніше також було ухвалено рішення щодо удосконалення системи інженерних огорож у столиці. Так, у Києві планують прибрати частину блокпостів, а частину перевести в "сплячий режим". Такі дії пояснюють тим, що пряму загрозу бойових дій у Києві було зведено до мінімальної.
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