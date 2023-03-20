Вже на цьому тижні, у неділю, 26 березня, у Києві скоротять комендантську годину.

Комендантська година в Києві буде скорочена на годину.

Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.

Після скорочення комендантської години метро та наземний громадський транспорт у Києві працюватимуть на годину довше.

Продовжать роботу також магазини, торгові центри та ресторани.

У комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях.

Винятком може бути, зокрема, для працівників об'єктів критичної інфраструктури (але за наявності у нього спеціальної перепустки).

У разі повітряної тривоги у комендантську годину громадяни мають право переміщатися вулицею в укриття.

Зазначимо, раніше також було ухвалено рішення щодо удосконалення системи інженерних огорож у столиці. Так, у Києві планують прибрати частину блокпостів, а частину перевести в "сплячий режим". Такі дії пояснюють тим, що пряму загрозу бойових дій у Києві було зведено до мінімальної.