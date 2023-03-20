Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.

Про це повідомляє пресслужбу Пентагону.

Як зазначають в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм артилерійські снаряди;

25-мм боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;

системи протитанкової зброї AT-4;

гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;

боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

автоцистерни для перевезення важкого палива;

тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

річкові патрульні катери;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

"Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями", - зазначили у Пентагоні.