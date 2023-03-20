Українцям готують підвищення тарифів: що відомо про нові платіжки [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Середні витрати українців на водопостачання та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.
Про це повідомляє НКРЕКП.
"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться у повідомленні.
У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на воду буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.
Те, як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності засобів обліку у споживачів чи їх розрахунку за нормами споживання та від кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку).
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