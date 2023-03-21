Вчора, 20 березня, в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350. Обидва дрони були збиті за 30 хвилин.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

"Вчора, 20 березня, з 16.00 по 16.30, у Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотників "Supercam S350", - розповів він.

При цьому, обстрілів в регіоні за добу не було.