Військове командування Японії запропонувало передати Україні списані HIMARS - Nikkei [ Редагувати ]
Командування сухопутних сил Японії запропонувало передати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS (Multiple Launch Rocket System), які передбачається зняти з озброєння до 2029 фінансового року. Рішення з цього питання ще не прийняли, повідомила в п'ятницю газета Nikkei.
На даний момент це неможливо через політику Токіо в галузі експорту озброєнь, яка забороняє постачання наступальних озброєнь, а також передачу обладнання учасникам збройного конфлікту.
Водночас в уряді та правлячій Ліберально-демократичній партії (ЛДП) Японії зараз посилюються позиції прихильників перегляду такої заборони. У ході дебатів у парламенті прем'єр-міністр Фуміо Кісіда висловив готовність розглянути це питання і ухвалити необхідні рішення.
У лютому було створено також об'єднання депутатів парламенту від ЛДП, які виступають за активніший експорт озброєнь. Цю структуру очолив колишній міністр оборони Іцунорі Онодера, який вважається неформальним головою військового лоббі у правлячій партії.
У даний час Японія може постачати зброю лише в ті країни, з якими спільно її розробляє та виробляє. До цієї категорії фактично потрапляють зараз лише США.
Згідно з Планом зміцнення оборони на 2023-2027 роки, Міністерство оборони Японії планує у 2023 році зняти з озброєння Сил самооборони самохідні артилерійські установки M110 калібру 203 мм, а до 2029 року відмовитися від використання РСЗВ M270 MLRS - аналог HIMARS. Японські військові мають близько 90-100 одиниць кожного типу.
Ці плани пояснюються старінням техніки і, на думку деяких спостерігачів, можуть бути пов'язані з відносно невеликою дальністю, недостатньою для виконання пріоритетного на найближчі роки завдання - оборони віддалених південно-західних островів у разі початку збройного конфлікту навколо Тайваню.
Раніше повідомлялося, що Японія виділить Україні $5,5 млрд.
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