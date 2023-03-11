Японія виділить Україні 170 млн доларів: на що підуть гроші [ Редагувати ]
Уряд Японії надасть Україні близько 170 млн. доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.
Про це повідомляє в Facebook Міністерство інфраструктури України.
Відповідну грантову угоду підписали віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.
Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для покращення ефективності роботи таких напрямків:
- обладнання для гуманітарного розмінування;
- транспортне обслуговування;
- енергетичне обладнання та управління відходами руйнувань;
- водопостачання та водовідведення;
- медичне обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;
- підтримка аграрного сектора.
Також домовленість передбачає інструменти контролю прозорості та ефективності використання коштів.
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