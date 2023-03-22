Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Його вважають організатором злочинного угрупування, яке впродовж 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн кількох підприємств - АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн.

Серед учасників злочину (посади вказані на момент вчинення злочину):

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ - переможця аукціону на "ОПЗ";

дві фізичні особи - співучасники злочину.

У НАБУ не називають імені ексголови Фонду держмайна, але у вказаний період ФДМУ очолював Дмитро Сенниченко.

В.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ затримано. Сімом особам - ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі - про підозру повідомили. Ще одній особі повідомлення про підозру вручили особисто.

Дмитра Сенниченка призначили головою ФДМУ у серпні 2019 року. За нього було продано АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") у Києві за 1,4 млрд грн. У 2020 році Сенниченку тричі пропонували хабарі.

У нагадаємо, у вересні 2022 року Рада призначила новим головою Фонду державного майна Рустема Умєрова.