За ґрати за будь-яку критику: росіян масово арештовують через невдоволення владою [ Редагувати ]
Втім, поки російський диктатор розправляється з власним народом. Караючи за критику, недовіру і навіть за анекдоти. За ґратами можна опинитися навіть за беззубий плакат. Руки карателям остаточно розв'язав закон про дискримінацію учасників так званої "СВО". Які вони, основи російської демократії - розкаже Даніїл Снісар.
За ґрати за будь-яку критику. На болотах що не день - нові справи. Проти власних громадян. До 15 років ув'язнення світить тим, хто наважиться сказати правду про воєнні злочини російських військовослужбовців.
Мы с вами должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, Это куда больше, чем изменение в уголовном кодексе, это в мозгах изменение.
Закон встановлює величезні штрафи й покарання до 15 років за ґратами за незгоду, спротив, мирні протести й навіть пости у соцмережах, що засуджують війну в Україні.
Ілля Шаблинський, професор конституційного права (рф):
Дают такие гиганские сроки. Мы с таким просто не сталкивались с начала 50 годов.
Жодних дискусій не було. Лише одна депутатка виступила з критикою таких нововведень.
Скажем, в прямом эфире публичная казнь без суда и следствия кувалдной. Это что, будет дискредитация?
Поправки були ініційовані на прохання Євгена Пригожина - засновника ПВК «Вагнер». Мовляв, щоб не дискредитували його військо з колишніх в'язнів.
Тарас Загородній, політичний експерт:
Вони намагаються обмежити будь-якими дурнуватими законами будь-яку суспільну активність. Намагаються приборкати настрої в суспільстві. Наступним кроком буде вже запровадження IT-систем, які по-китайському зразку дозволять повністю контролювати суспільство.
Та й російські правозахисники, які ще наважуються на позицію, вважають, що ці нововведення покликані залякати й змусити мовчати.
Ілля Шаблинський, професор конституційного права (рф):
Замысел в том, чтобы предельно расширить поле уголовного преследования. Я думаю, что это действительно норма для любой критики в адрес операции.
Російським поліцаям додалося роботи: затримують навіть за цитати з радянських мультфільмів. Як ось цього чоловіка у Петербурзі.
Хапають "шпигунів", шукають, хто палить військкомати, винюхують, хто з росіян донатить на ЗСУ.
Так проти жительки Хабаровська відкрили кримінальне провадження за держзраду. Її підозрюють у фінансуванні українського війська.
Квітне на рф культура доносів. Не дивина - потрапити під слідство через кляузи сусідів, перехожих та інших Z-патріотів.
Тарас Загородній, політичний експерт:
Донос - це публічна підтримка режиму. Це як при Сталіні. Вимагається від тебе не просто пасивно підтримувати режим, а вимога, щоб люди публічно демонстрували лояльність.
Так, у Москві жінка донесла на 8-річну дівчинку. В одній із соцмереж пані натрапила на ось це відео.
Не пощастило й жителю Рязанської області - Василю Большакову. Він оприлюднив анекдот про путіна та шойгу.
Анекдот:
- Сергію, а чому ми відступаємо від Херсону?
- Володя, ти ж сам наказав звільнити Україну від нацистів та фашистів.
За так звану дискредитацію судять навіть російських військовослужбовців.
Один із таких - Даніїл Фролкін. Торік він у розмові з журналістами зізнався у вбивстві мирних жителів.
Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения. Об обварововании гражданского населения.
Російський солдат? Вбивав цивільних? Такого бути не може - подумали російські правоохоронці й відкрили на вбивцю кримінальне провадження за статтею "фейки". Днями суд виніс рішення - 5 з половиною років. Щоправда, умовно.
Тарас Загородній, політичний експерт:
Проти власних громадян у росії завжди виходило краще воювати, ніж проти зовнішнього ворога.
Терміни присудили й кільком громадянам рф, які намагалися підпалити військкомати.
Жителя Підмосков'я, 22 річного Кирила Бутиліна, який жбурнув коктейлі молотова в військкомат у місті Луховиці засудили до 13 років позбавлення волі.
А мешканець Углича, Денис Попов отримав 8 років колонії. Звісно, кремль увімкнув каральну машину, адже мобілізацію ніхто не скасовував.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Потрібно розуміти, що якщо хоча б 20 відсотків, з яких там планують мобілізовувати - це вже велика сила. Якби ці 20 відсотків почали якісь протести й до них доєднувалися інша сила. То це вже була б сила, з якою російська влада мала б рахуватися.
Партизанські рухи на росії набирають обертів. Пам'ятаєте «бавовну» у будівлі ФСБ в ростові?
Тоді там заявили про коротке замикання. Але днями російський партизанський рух "Чорний міст" - взяв відповідальність за вибух на себе.
Офіційні особи заявили, що там замкнула проводка та вибухнули місткості з пальним. Майже не збрехали, але є нюанси. Місткість була одна, об'ємом близько 3 літрів. Усередині була менша місткість з іншим пальним. Усередині маленької місткості була лампочка від кишенькового ліхтарика. Чи чули вибух перед початком пожежі? Це лампочка перегоріла і луснула.
І це роблять самі росіяни. На відміну від рф, наші збройні сили не ведуть бойових дій на чужій території.
Ростислав Смірнов, політичний експерт:
Ми не росія в цьому плані, ми просто хочемо звільнити наші території. Нам чужого не треба, але своє ми звичайно, віддавати не будемо.
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