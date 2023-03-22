Практика йоги - це лише один із видів допомоги жінкам у Будинку воїна.

Йога проти відчаю. У львівському Будинку воїна для матерів, дружин та доньок військовослужбовців проводять заняття з йоги. Це має допомогти подолати стрес та відволікти від туги жінок, чиї рідні загинули, зникли безвісти або ж у полоні. На тренуванні побувала Вікторія Балицька.

Пані Віра вже рік розшукує свого сина. 25-річний Іван Калапіщак служив матросом на патрульному катері що потонув у Чорному морі 3 березня 2022 через влучання російської ракети. Тоді 8 членів екіпажу врятувалися, одинадцять - зникли безвісти. Для жінки йога - можливість відволіктися.

Віра Калапіщак, мати військовослужбовця:

Хочу попрацювати, тому що дуже важко перенести, дуже важко розуміти, що дитини нема, не можемо знайти, куди не звертаємося. І в червоний хрест, і повністю у всі організації.

Олена - вдова, її чоловік, коли почалася повномасштабна війна, сам пішов у військкомат. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Загинув торік у квітні у боях під Попасною. Олена на заняттях уже вдруге. Помітила, що фізичні навантаження їй допомагають.

Олена Журавльова, вдова військовослужбовця:

Дуже важко справлятися самій зі своєю бідою і, відповідно, просто тут ходять такі самі люди, які мають або приблизно такий самий стан як я, або в когось гірше, краще і так далі. Просто тяжко самі через це йти. Хочеться якоїсь розради, допомоги через якесь фізичне навантаження, можливо, трошки забути про навантаження, які йдуть морально.

У Зоряни нині на передовій і чоловік Орест, і син Роман. Поміж асанами розповідає: прийшла, щоб підтримувати себе - фізично і морально. Користуючись нагодою, жінка вітає коханого з Днем народження.

Зоряна Вань, дружина військовослужбовця:

Ти в мене дуже мужній, ти мене дуже стимулюєш теж ставати кращою і мужньою, бо я трохи плаксива, але я стараюсь бути так само мужньою. Я тебе дуже люблю і чекаю. І так само вітання синові, бо в мене син теж у 24 бригаді Я його теж чекаю.

Заняття проводить тренер Дмитро - працює за спеціальною програмою.

Наш напрямок називається "Body humane". Він складається з трьох по суті напрямків: з китайської дихальної гімнастики, з пілатесу і з йоги.

Дмитро Турчин, тренер з фітнесу:

Тобто, ми намагаємося відшукати гармонію в тілі, і гармонію з собою, і гармонію з всесвітом. Воно так звучить пафосно і звичайно менш пафосно - намагаємося позбутися стресу. Ну і трішки м'язи пропрацювати.

У програмі чимало силових вправ. Але ці жінки вміють боротися, тож усе виконують сумлінно, і невдовзі на втомлених обличчях з'являються посмішки.

Заняття триває годину, а на завершення - глибоке розслаблення. Тренер пропонує уявити собі щось дуже приємне. Пані Віра під час цієї вправи витирає сльози. Згодом зізнається: уявляла, як відчинилися двері й до хати зайшов її син Іван.

Віра Калапіщак, мати військовослужбовця:

Себе почуваю чудово, спочатку я була дуже стривожена, я хвилювалася. Ну в результаті все ж таки з тими думками, не знаю в когось можливо було море, а в мене була думка, що я зустрічаю живого сина вдома.

Практика йоги - це лише один із видів допомоги жінкам у Будинку воїна.

Марія Петришин, в.о. директора Будинку воїна:

Ми започаткували власне індивідуальні консультації, де кожна людина може звернутися до нас. Групові заняття, тренінги, майстер-класи, Workshopи, і для дітей, і для дорослих.

Все це і для військовиків, і для їх рідних - безкоштовно.