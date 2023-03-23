У Ржищеві на території професійного ліцею завершено розбір завалів після атаки дрона-камікадзе "шахед". Рятувальники знайшли тіло дев'ятої жертви. Про це повідомила ДСНС України у Київській області.

О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено.

Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі одного з телеканалів розповів, що останньою знайшли тіло комендантки гуртожитку.

9 загиблих, 9 постраждалих і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними травмами - такі останні дані щодо жертв вчорашньої атаки ворожих дронів на Київщину. Цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитки, жінки 1966 року народження, яка під час повітряної тривоги не спустилась в укриття.

У ніч на 22 березня російська війська завдали масованого удару по територіях України за допомогою іранських дронів. У Київській, Житомирській та Хмельницькій областях спрацювали системи ППО. Вдалося знищити 16 із 21 запущених дронів.

У Ржищеві внаслідок атаки було пошкоджено навчальний корпус ліцею та дві будівлі гуртожитків. Увечері 22 березня повідомлялося, що під завалами знайшли тіла восьми загиблих.