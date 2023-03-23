У Ржищеві під завалами знайшли тіло дев'ятої жертви - комендантки гуртожитку (відео) [ Редагувати ]
У Ржищеві на території професійного ліцею завершено розбір завалів після атаки дрона-камікадзе "шахед". Рятувальники знайшли тіло дев'ятої жертви. Про це повідомила ДСНС України у Київській області.
О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено.
Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих.
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі одного з телеканалів розповів, що останньою знайшли тіло комендантки гуртожитку.
9 загиблих, 9 постраждалих і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними травмами - такі останні дані щодо жертв вчорашньої атаки ворожих дронів на Київщину. Цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитки, жінки 1966 року народження, яка під час повітряної тривоги не спустилась в укриття.
У ніч на 22 березня російська війська завдали масованого удару по територіях України за допомогою іранських дронів. У Київській, Житомирській та Хмельницькій областях спрацювали системи ППО. Вдалося знищити 16 із 21 запущених дронів.
У Ржищеві внаслідок атаки було пошкоджено навчальний корпус ліцею та дві будівлі гуртожитків. Увечері 22 березня повідомлялося, що під завалами знайшли тіла восьми загиблих.
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7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках і навчальному закладу в одному з районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов
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