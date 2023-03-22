А цієї ночі Україна пережила чергову атаку "Шахедів". Сили ППО знищили 16 дронів із 21. Є влучання у обʼєкт інфрастуктури на Житомирщині. Внаслідок повітряних атак росіян - щонайменше сім загиблих на Київщині. Під ударами опинився Ржищів - райцентр на березі Дніпра. Ворог у кілька хвиль накрив місцеві гуртожитки, де жили і переселенці. Удари були настільки потужні, що обвалили в деяких місцях останні поверхи п'ятиповерхівки. Докладніше - матеріал Руслана Смєщука.

Ржищів, невеличке місто на Київщині. Сьогодні вночі по ньому вдарили російські "Шахеди". Били по місцевих гуртожитках - у кілька хвиль. Два будинки частково завалилися. На місцях влучання виникли масштабні пожежі.

У цих гуртожитках жили різні люди. Місцеві робітники, їхні родини і переселенці, які виїхали із зони бойових дій. І сподівалися, що тут вони у безпеці. Поки одня рятувальники ліквідували полумʼя, інші - почали шукати під уламками жителів пошкоджених будинків.

Коли на місце удару приїхала швидка, рашисти завдали повторного удару. Від осколкових поранень загинув водій медичної автівки - Сергій Медведенко.

На світанку вогонь загасили - і почали розбирати завали. І знаходити загиблих.

Ірина Прянішнікова, речниця поліції Київщини:

Було завдано атаки "Шахедами", армією російської федерації. Тут знаходиться кілька гуртожитків, а також адмінбудівля, які серйозно постраждали після вибухів. Нам відомо, що була серія атак. Одного чоловіка дістали зараз із цієї будівлі. Де він на 5 поверсі перебував і, почувши сигнали, не спускався у підвал.

Крім того, поліцейські евакуювали інших мешканців гуртожитків.

Ірина Прянішнікова, речниця поліції Київщини:

На місці подій було євакуювано 200 осіб, які знаходилися в укриттях. 20 осіб було доставлені до лікарні. І 7 осіб були травмовані. Ми звертаємось для всіх громадян, під час повітряної тривоги, якщо ви знаєте, що є ризик ураження, будь ласка, спускайтеся в укриття і не наражайте себе на небезпеку.

Згодом з-під завалів рятувальники дістали ще трьох загиблих.