Окупанти досі в Новій Каховці. Інформація виявилася некоректною - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці. Інформація про те, що вони покинули місто виявилася некоректною.
"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.
При цьому у Генштабі додали, що Нова Каховка обовʼязково буде звільнена українськими військовими.
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