Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці. Інформація про те, що вони покинули місто виявилася некоректною.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Генштабі додали, що Нова Каховка обовʼязково буде звільнена українськими військовими.