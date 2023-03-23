Білорусь знову продовжила спільні навчання з росією [ Редагувати ]
Сьогодні, 23 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з росією ще на десять днів.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:
Осиповичський;
Доманово;
Лепельський;
Обуз-Лісновський.
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час має такий вигляд:
227 загальновійськовий полігон "Борисівський" до 31.03;
полігон "Гозький" 6 омбр. до 31.03;
полігон "Брестський" 38 одшбр. до 01.04;
полігон "Осиповичський" 51 абр. до 02.04;
212-й авіаційний полігон "Німан" до 31.03;
230 Загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" до 03.04;
174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 02.04;
Полігон "Лепельський" 19 омбр. до 02.04.
Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
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