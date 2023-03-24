Лідери країн Європейського Союзу підтримали ідею створення правового механізму, що дозволить притягти до відповідальності керівництво росії за воєнні злочини проти України.

Про це повідомляє Європейська рада.

Зазначається, що ЄС рішуче налаштований забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини та інші найбільш серйозні правопорушення, які стали наслідком російської агресії проти України. Задля досягнення цієї мети, ведеться робота над створенням ефективного механізму переслідування злочинів агресії, що є проблемою на загальних засадах міжнародного співтовариства.

"У цьому контексті Європейська Рада вітає домовленість щодо створення нового Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф проти України у Гаазі, який буде пов’язаний з уже наявною Спільною командою розслідувачів, за підтримки Євроюсту", – йдеться у повідомленні.