"Співпраця між Китаєм та рф має свої межі" - Боррель [ Редагувати ]
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заяви що "безмежна дружба" між росією та Китаєм насправді має кордони. Пекін не переходить "червоних ліній" у співпраці. Про це повідомляє The Guardian.
За його словами, Європа має вітати будь-які спроби Китаю дистанціюватися від росії, які, зокрема, полягають у відмові надавати країні-агресору зброї.
Ця безмежна дружба, схоже, має деякі межі.
Він додав, що Китай не перейшов для Заходу жодних "червоних ліній", а пропозиції Китаю про світ свідчать, що не хоче ставати союзником росії повною мірою.
Боррель вважає, що Пекін зараз хоче відігравати роль координатора, а не посередника. Євросоюз має вітати такі ініціативи, незважаючи на їхні недоліки.
Оскільки росія вітала пропозиції Китаю, він виступає у ролі, яку, я думаю, ми маємо просувати.
Варто зауважити, що ще до початку повномасштабної війни у спільній російсько-китайській заяві було сказано про "безмежну дружбу" між країнами. Після зустрічі диктатора володимира путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна в загальній заяві таке формулювання не було.
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