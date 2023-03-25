На тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні у інформаційному просторі рф все частіше лунають фрази щодо потенційного масштабного українського контрнаступу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв 24 березня заявив, що в генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.

Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська рф до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

Ще один мілблогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал рф для захисту.

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір рф, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій".

Ключові висновки ISW: