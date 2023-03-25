"Великий" наступ рф досягає кульмінації - ISW [ Редагувати ]
На тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні у інформаційному просторі рф все частіше лунають фрази щодо потенційного масштабного українського контрнаступу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв 24 березня заявив, що в генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.
Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська рф до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.
Ще один мілблогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал рф для захисту.
"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір рф, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням.
Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій".
Ключові висновки ISW:
- Повідомляється, що маріонетка кремля Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію.
- Президент рф володимир путін провів нараду з радою безпеки, ймовірно, щоб показати себе справжнім і ефективним лідером військового часу.
- російські війська вели обмежені атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Генштаб України виправив заяву від 23 березня про відхід російських військ із тимчасово окупованої Нової Каховки.
- російська окупаційна влада оголосила про створення проросійського мілітаристського молодіжного руху, спрямованого на "промивання мізків" дітям.
- російський уряд ухвалює нові заходи для пожвавлення та усунення корупції, млявості та опору в оборонно-промисловій базі росії
- Міністерство оборони Великої Британії 24 березня повідомило, що щонайменше 1 000 російських військовослужбовців, які тренуються на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті (Білорусь), передислоковано до росії.
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