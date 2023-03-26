У США відреагували на заяви рф про розміщення ядерної зброї у Білорусі [ Редагувати ]
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У Пентагоні відреагували на заяву президента рф володимира путіна щодо планів розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що США поки не бачать причин зміни готовності своїх ядерних сил, а також готовності рф до застосування атомної зброї.
"Ми бачили повідомлення про заяву росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю", - йдеться у заяві прес-служби Міноборони США.
У прес-службі Пентагону також наголосили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.
Нагадаємо, путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що рф не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.
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