У Пентагоні відреагували на заяву президента рф володимира путіна щодо планів розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що США поки не бачать причин зміни готовності своїх ядерних сил, а також готовності рф до застосування атомної зброї.

"Ми бачили повідомлення про заяву росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю", - йдеться у заяві прес-служби Міноборони США.

У прес-службі Пентагону також наголосили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.

Нагадаємо, путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що рф не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.