Окупанти обстріляли Сумську область з різних видів зброї [ Редагувати ]
У неділю, 26 березня, окупанти обстріляли дві територіальні громади Сумської області. Про це сторінку на сторінці Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 2 громад Сумської області: Есманської та Білопільської.
Загалом було зафіксовано 2 обстріли з різних видів зброї.
По Есманській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, по громаді було зафіксовано один приліт.
Використовуючи гранатомет росіяни обстріляли Білопільську громаду. За добу було зафіксовано 7 пострілів з автоматичного гранатомета.
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