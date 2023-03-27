Як виглядає понівечений окупантами Бахмут: бійці показали відео [ Редагувати ]
Сили ЗСУ показали нові кадри того, як виглядає зруйноване окупантами місто Бахмут Донецької області. Про це повідомляється у Facebook 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Понівечене місто, розруха, важкі бої, земля всіяна тілами ворога, години за дні. Це сьогодення міста Бахмут. 93 бригада Холодний Яр залишається в місті та знищує ворога.
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