Запустив салют у Києві: чоловіку загрожує 5 років в'язниці [ Редагувати ]
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки на Борщагівці салют. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Слідчі повідомили йому про підозру, фігуранту загрожує до 5 років в'язниці.
До правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий запустив салют у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах.
Як становили слідчі, запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова, а з місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.
Після того, як правоохоронці опитали місцевих мешканців та переглянули відео з камер спостереження порушника встановили та затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області.
Як пояснив порушник, він приїхав до друга на день народження та "таким способом вирішив його привітати".
Правоохоронці провели обшуки у квартирі фігуранта, де вилучили рештки упаковки від феєрверка, запальнички та одяг, у якому чоловік був одягнений під час вчинення правопорушення.
За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ - хуліганство, чоловіку вже оголосили підозру, фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.
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