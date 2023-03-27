У Києво-Печерській лаврі почали зникати ікони (відео) [ Редагувати ]
У Києво-Печерській лаврі почали зникати ікони. Принаймні, на місцях, де раніше висіли ікони, зараз вони відсутні.
Видання "Радіо Свобода" поцікавилось у кількох священників, куди поділись ікони — жоден не відповів.
Водночас інші отці розповіли, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю УПЦ (МП).
Заповідник розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня. Раніше Митрополит Павло заявив, що ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.
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