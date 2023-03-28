Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6 [ Редагувати ]
Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6. Про це повідомило Міністерство національної оборони республіки.
Три танки Leopard 2A6, безоплатно надані Португалією, вже знаходяться в Україні.
8 березня глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що цього місяця Київ отримає від Берліна та Лісабона 21 танк Leopard 2A6, 18 з них мала поставити Німеччина.
27 березня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Збройні сили України вже отримали 18 німецьких бойових машин.
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