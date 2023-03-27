Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

Як повідомляє Tagesschau, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми здійснили постачання, як і було заявлено", - наголосив глава німецького уряду, коментуючи інформацію у ЗМІ про передачу танків Україні.

Варто зауважити, що таким чином наша країна отримала всі танки Leopard 2, які пообіцяла передати Німеччина.