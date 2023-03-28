Зруйноване житло: Шуляк розповіла про компенсації українцям [ Редагувати ]
У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла про те, як будуть відновлювати Україну.
Німеччина є один з неймовірних партнерів, який допомагає Україні й у відновлені також. Уряд Німеччини створив платформу, на якій буде зібрана інформація щодо відбудови України. Долучатися зможуть не тільки урядові, а й громадські організації, представники бізнесу. Всі, хто хочуть бути корисними для нашої країни.
"Такі майданчики надзвичайно потрібні, адже спілкування проходить не тільки онлайн, але й офлайн. На сьогодні величезна кількість країн бере певне шевство над окремими регіонами, щоб відбудова України відбувалася якнайшвидше", - додала вона.
Зрозуміло, що відбудова після перемоги розтягнеться на роки. Але Шуляк розповіла і про те, що можна робити вже зараз.
Всі чекають на перемогу, це бажання номер один. Але для багатьох - є ще одне бажання, отримати власне житло, адже його зруйнувала рф... З кінця травня українці вже зможуть починати отримувати компенсації за зруйноване житло. Вже є перші кошти - кошти арештованих банків, які працювали на території України і це кошти здебільше від російського "Збербанку".
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