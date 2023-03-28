Міністра цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що в Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть зберігати життя наших захисників.

Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори.

Федоров зазначив, що дрони будуть виконувати розвідувальні та ударні місії. Зокрема, вони наводитимуть артилерію та допомагатимуть військовим бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Окрім того, пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил противника, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки необхідні для забезпечення безперебійного зв'язку на полі бою.

За словами міністра, все це - наша конкурентна перевага над окупантами.