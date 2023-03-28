Ядерний шантаж: Коваленко розповів про наслідки використання зброї для рф [ Редагувати ]
У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив про те, якою буде реакція міжнародної спільноти у разі застосування рф ядерної зброї проти цивільного населення.
Якщо, навіть, уявимо, що ядерна зброя зможе зʼявитися на території білорусі, то її не зможе використати росія, а ні проти країн Балтії, а ні проти Польщі, тому що це ядерний конфлікт. А з якою метою?
Також він заявив, що у такому випадку це може сколихнути серйозну реакцію міжнародного суспільства.
Якщо буде застосовано ядерну зброю проти цивільного населення, і будуть катастрофічні наслідки цього використання, то це така реакція - як допомога вже у військовому плані. Тому що це вже фундаментальне порушення основ ядерної безпеки та застосування в конвенційній війні ядерної зброї. А отже, відповідь буде достатньо жорстка. І не тільки від країн, які входять до ядерного клубу, а майже від усіх країн, які є навіть "латентними друзями" росії. Ми бачимо, як відреагував Китай на те, що на території білорусі буде розміщено ядерну зброю. Стримано, але негативно.
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