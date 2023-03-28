У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив про те, якою буде реакція міжнародної спільноти у разі застосування рф ядерної зброї проти цивільного населення.

Якщо, навіть, уявимо, що ядерна зброя зможе зʼявитися на території білорусі, то її не зможе використати росія, а ні проти країн Балтії, а ні проти Польщі, тому що це ядерний конфлікт. А з якою метою?

Також він заявив, що у такому випадку це може сколихнути серйозну реакцію міжнародного суспільства.