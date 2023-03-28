У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр енергетики Герман Галущенко розповів про відновлення енергетичної інфраструктури України.

Було завдано шкоди близько 50% енергосистеми. Це не тільки передача електроенергії та підстанції, мова йде і про генерацію енергії. Якщо у цифрах, то ми зафіксували 271 влучання з цього приводу в енергосистему. Ми отримали й устаткування, держави виділяли гроші на енергетичний фонд. Це величезна допомога, яка розподілялась по різним генеруючим потужностям, по різним підстанціям. І країни постійно приймають участь у допомозі.

"Зараз дуже важливо ось що. Є відчуття, що ми пройшли зиму. І насправді ми перемогли цю зиму в енергетичній війні з росіянами. І не тільки ми, Європа перемогла у цій війні. Тому питання в тому, що тут основне не зупинись, не втратити темп і підтримку. Це дуже важливо для входження у наступний опалювальний сезон", - додав він.