Аби наблизити перемогу увесь демократичний світ має протистояти авторитарним режимам. У Вашингтоні стартує "Саміт демократії".

Війна в Україні звучить на зібранні провідною темою. Наш спецкор Дмитро Анопченко стежить за всіма меседжами. Від нього дізнаємося деталі.

Політиків, експертів та лідерів впливових громадських організацій зі 120 країн світу найближчі три дні буде не відірвати від моніторів. Адже замість того, щоб запрошувати всіх до Вашингтона, Державний департамент збирає їх віртуально на інтернет-розмову.

Тематичних дискусій заплановано півсотні, але це дійсно показово, що під час першої Ентоні Блінкен запропонував обговорити: "Як досягнути миру в Україні, і як зробити, щоб цей мир був справедливим?".

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Мир також має бути стійким. Щоб не сталося так, що росія просто перепочине, відновить свої війська і відновить війну за більш вигідних для себе умов! І на кону зараз і майбутнє України, і майбутнє світового порядку, що заснований на правилах.

Для України було важливим заявити, що мир не був би справедливим, якби Києву нав'язували будь-які територіальні поступки заради припинення бойових дій. І що Україна не сприймає всі ці розмови про "перемир'я за будь-яку ціну".

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Мир за будь-яку ціну - це ілюзія! Щоб він був тривалим, він таки має бути справедливим. Повне припинення російської агресії й повне відновлення територіальної цілісності України - дві найголовніших умови. Необґрунтовані поступки агресору лише заохотять росію посилити її атаки.

І Штати цю українську позицію підтримують, бо одразу після цього Блінкен звертаючись до європейців, від яких схожі пропозиції, вірогідно, і лунають, попередив про небезпеку:

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Те, що виглядає як заклики із добрими намірами про припинення вогню - потенційно призведе лише до замороженого конфлікту, дасть можливість росії закріпити свої здобутки, і використати цю паузу для відпочинку, перегрупування та нової атаки!

Після цих слів держсекретаря ще більш цікаво було почути європейських учасників, яким він надав слово. Отже, як вони розуміють умови для "справедливого миру"? Італія підкреслено уникнула теми поступок для досягнення миру, заклики до яких, будемо відвертими, лунають.

Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії:

Мир же не означає поразку для України. Це для неї перемога! Мир - це повага до міжнародних правил. І ми над цим працюємо.

Чехія, навпаки, з табору тих, хто відкрито підтримує якраз не вмовляння і поступки, а "шлях сили", повернення територій - і переговори вже із цих позицій. І Прага відверто озвучила внутрішні розмови, які лунають на рівні ЄС.

Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії:

Я чув багато розмов, що Україна начебто не має достатньо сил та можливостей, щоб повністю відновити територіальну цілісність. Що надто небезпечно, надто ризиковано навіть пробувати звільнити Крим, що путін не віддасть півострів. Багато хто каже: Україна є слабкою, а росія надто сильною, тому українці мають шукати компроміс і віддати частину своєї території. Але це те, чого хоче путін, щоб ми погодилися на його "мирний план", а він поки приготувався до ще більшої війни!

Озвучити це, причому на відкритому засіданні, не під час закритої розмови "між собою", було важливо. Бо Україна теж має власні "червоні лінії", і попри все бажання миру, прагне їх провести. Сформулювавши разом із союзниками умови, на які навіть заради закінчення війни погоджуватися не можна. І так, тут поки різні погляди. А от в чому є єдність - так це у необхідності покарання. І про це каже Франція.

Катрін Колона, міністр закордонних справ Франції:

Справедливість повинна затріумфувати! Ось чому ордер на арешт, який виписав Міжнародний кримінальний суд - найбільший крок у битві, яку ми всі разом ведемо. І я закликаю всі країни, що підписали Римський статут, дотримуватися своїх зобов'язань щодо цього.

І це лише початок дискусії. Протягом 3 днів до української теми повертатимуться постійно. Але і для Києва цей віртуальний майданчик - можливість ще раз артикулювати свою позицію. І чітко сказати про умови, на які Україна не піде навіть заради миру.