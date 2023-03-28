Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що буде відбуватися з будівлями Києво-Печерської Лаври після виселення ченців УПЦ МП.

"Нами створена спільна комісія з митрополією, яка має займатися питанням підписання актів приймання та передачі. Власне нам потрібно його пере повернути в управління держави. Будівель багато. Думаю, що комісія від завтрашнього дня, чи від 30 березня розпочне роботу. В нас є певний план, з яких будівель розпочинаємо. Думаю, процес розпочався", - сказав міністр Ткаченко.

Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській Лаврі.