УПЦ МП має покинути Лавру 29 березня: Ткаченко розповів деталі [ Редагувати ]
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що буде відбуватися з будівлями Києво-Печерської Лаври після виселення ченців УПЦ МП.
"Нами створена спільна комісія з митрополією, яка має займатися питанням підписання актів приймання та передачі. Власне нам потрібно його пере повернути в управління держави. Будівель багато. Думаю, що комісія від завтрашнього дня, чи від 30 березня розпочне роботу. В нас є певний план, з яких будівель розпочинаємо. Думаю, процес розпочався", - сказав міністр Ткаченко.
Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській Лаврі.
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