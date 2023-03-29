На Черкащині встановили найкоротшу в Україні комендантську годину [ Редагувати ]
У Черкаській області з 3 квітня скоротять комендантську годину, вона діятиме лише 4 години - з 00:00 до 04:00. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині.
Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 - 4:00.
Нагадаємо, в українських містах скорочується тривалість комендантської години, а нові графіки вже були затверджені в Києві, Херсоні та інших населених пунктах. "Подробиці" опублікували нові графіки.
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