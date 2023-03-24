З 26 березня у Київській області скорочується комендантська година, від неділі вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Із 26 березня на Київщині скорочується комендантська година



Відтепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження введені розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону.

Через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 - ввечері.

Т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко звернувся до жителів Київщини:

Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема комендантської години. Наша з вами глобальна задача - зробити все можливе, аби захистити наш спільний дім від загарбників.

Нагадаємо, що 26 березня у Києві скоротять комендантську годину.