США підтримали створення спецтрибуналу для розслідування злочинів росії в Україні [ Редагувати ]
Сполучені Штати підтримують створення об'єднаного міжнародного трибуналу для розслідування російських злочинів в Україні. Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель.
США підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у формі інтернаціоналізованого суду, заснованого на українській судовій системі з міжнародними елементами.
Патель додав, що, на думку уряду США, спецтрибунал має розташовуватися в одній з європейських країн.
Раніше Україна запропонувала створити спецтрибунал щодо росії, МЗС ФРН цю ідею підтримало, а Велика Британія заявила, що хоче грати у трибуналі провідну роль.
Європейська комісія наприкінці листопада 2022 року виступила з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу щодо України під егідою ООН. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія "готова працювати з міжнародними партнерами" для просування цієї ініціативи.
19 січня Європарламент ухвалив необов'язкову резолюцію з закликом створити спецтрибунал для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України. 26 січня таку резолюції ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.
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