В Криму на авіабазі під Сімферополем пролунав вибух (відео) [ Редагувати ]
Вдень у середу, 29 березня, жителі селища міського типу Гвардійське, що за 22 кілометри від Сімферополя, чули звук схожий на вибух.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Гвардійське розташоване в лісостеповому передгір'ї Криму. Там знаходиться залізничний вузол Острякове, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь.
Окрім цього поруч з Гвардійським знаходиться авіабаза.
Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомили про звук гучного вибуху в районі авіабази, від якого у будинків тремтіла стеля.
Офіційно вибух поки що не коментували.
За даними російських пропагандистських Telegram-каналів, над Гвардійським нібито спрацювала система ППО. Там нібито було збито БПЛА.
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