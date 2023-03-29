Зеленський обговорив з прем'єром Італії шлях до миру в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У середу, 29 березня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Зеленський.
Зеленський та Мелоні обговорили питання миру в Україні а також двосторонні та міжнародні ініціативи.
"Шлях до миру в Україні - повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку", - сказано в повідомленні.
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