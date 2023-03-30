Чи ходитиме транспорт у Києві під час тривоги: Кличко відповів на петицію [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію та розповів, що у Києві і надалі транспорт буде зупинятись під час повітряних тривог. Влада столиці не підтримала петицію, в якій просили, щоб транспорт прямував за вказаним маршрутом попри повітряну загрозу.
Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі.
Кличко підкреслив, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.
Також голова столиці нагадав алгоритм дій водія громадського транспорту під час повітряної тривоги:
- зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги);
- поінформувати пасажирів про отриманий сигнал;
- вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію;
- швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).
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