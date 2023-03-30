У прифронтовому Запоріжжі медики швидкої, надзвичайники та волонтери провели спільний вишкіл [ Редагувати ]
Від їх злагодженої роботи залежать життя людей. У прифронтовому Запоріжжі медики швидкої, надзвичайники та волонтери провели спільний вишкіл. Вчилися взаємодіяти - як оперативно реагувати у випадках обстрілів багатоповерхівок та чисельних жертв. Чи все виходило? Бачила і розкаже Інна Гогой.
На кілька годин навчальна кімната тренінгового центру перетворилась на житловий квартал. За сценарієм заняття, під час обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Навколо - уламки снарядів. З напівзруйнованих під'їздів на допомогу кличуть постраждалі. Їх евакуюють рятувальники та волонтери.
У так званій сірій зоні - медики надають пораненим першу допомогу та визначають їхній стан. Важких - відправляють у червоний сектор. Їм лікарі приділяють найбільше уваги. Якщо поранення легкі, постраждалого переводять до зеленої зони. Медики кажуть, правильно та швидко проведене медичне сортування може врятувати життя.
Наталія Дорошева, завідувачка навчально-тренувальним відділом центру екстреної медичної допомоги:
Ми відпрацьовуємо саме ті моменти, щоб якомога швидко виявити тих самих критичних пацієнтів і якомога швидко їм надати допомогу. 80% на догоспітальному етапі гине від критичних кровотеч і якомога раніше буде надана така допомога, тим більше є шансів врятувати.
Медичні навички відточує і фельдшер Ярослав. Каже, такі спільні заняття дуже корисні. Адже тут екстрені служби та волонтери вчаться працювати, як одна команда і розуміти один одного майже без слів.
Ярослав, фельдшер швидкої допомоги:
Тобто час витрачається не для того, щоб там з різними структурами якось спілкуватися, а більше вже конкретно з кожним пацієнтом, більше вже уваги йому приділити.
В екстреній ситуації, кажуть учасники тренінгу, кожна хвилина зволікання може дуже дорого коштувати.
Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Правильно організоване транспортування постраждалих і їх сортування. Це якраз той етап, де відбувається координація основна між нашими підрозділами, які здійснюють евакуацію, рятування людей, транспортування в безпечну зону і медичною службою.
Увесь тренінг проходить в умовах максимально наближених до реальних. То ж такі заняття дозволяють виявити свої помилки та запобігти їм у майбутньому.
Іван Здоровець, волонтер:
Десь хтось когось не зрозумів, пораненого понесли не туди, неправильно зробили сортировку, він зелений, на нього не потрібно було втрачати час, його просто потрібно було вивести віддати психологу, а йому надаєтьсядопомога, а поряд жовтий чи красний може вже стікати кров'ю.
Окрім практики - учасники тренінгу відпрацьовують і теорію. Запевняють, вчаться старанно, адже від їхніх навичок залежать життя людей.
по темі
Ми продовжуємо нашу постійно рубрику "Герої". І цього разу в ній не одна людина, а ціле село. Називається воно Лісний Хлібичин і знаходиться на Прикарпатті. І героєм нашої рубрики село стало завдяки своїм неймовірним жителям.
На Донбасі з візитом сьогодні міністр культури України Олександр Ткаченко. Він проінспектував заклади культури у прифронтових містах. Чи можна відновити те, що намагаються знищити росіяни?
Росіяни мають заплатити за кожен знищений та понівечений будинок. А таких десятки у колись квітучому та затишному Ірпені. Рівно рік тому це місто на Київщині звільнили від російських військових. Ірпінь був фортецею, що стримала наступ на столицю. І ця звитяга коштувала сотень життів ірпінчан.
Успіх наших військових на полі бою не в останню чергу залежить від наполегливості українських політиків на фронті дипломатичному. У Лондоні Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав британців створити авіаційну коаліцію. На кшталт танкової.
Підтримка України триває по всім фронтам. У Німеччині запустили платформу з відбудови України. Це віртуальний майданчик, на якому інвестиції та допомогу можуть запропонувати всі охочі.
Нині в Україні це єдиний такий підрозділ. Завдяки реанімобілю працює вздовж лінії фронту та виїжджає за потреби у різні міста України. Його фахівці оперують та лікують поранених службових собак. Репортаж Олени Бринзи.