В екстреній ситуації, кажуть учасники тренінгу, кожна хвилина зволікання може дуже дорого коштувати.

Від їх злагодженої роботи залежать життя людей. У прифронтовому Запоріжжі медики швидкої, надзвичайники та волонтери провели спільний вишкіл. Вчилися взаємодіяти - як оперативно реагувати у випадках обстрілів багатоповерхівок та чисельних жертв. Чи все виходило? Бачила і розкаже Інна Гогой.

На кілька годин навчальна кімната тренінгового центру перетворилась на житловий квартал. За сценарієм заняття, під час обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Навколо - уламки снарядів. З напівзруйнованих під'їздів на допомогу кличуть постраждалі. Їх евакуюють рятувальники та волонтери.

У так званій сірій зоні - медики надають пораненим першу допомогу та визначають їхній стан. Важких - відправляють у червоний сектор. Їм лікарі приділяють найбільше уваги. Якщо поранення легкі, постраждалого переводять до зеленої зони. Медики кажуть, правильно та швидко проведене медичне сортування може врятувати життя.

Наталія Дорошева, завідувачка навчально-тренувальним відділом центру екстреної медичної допомоги:

Ми відпрацьовуємо саме ті моменти, щоб якомога швидко виявити тих самих критичних пацієнтів і якомога швидко їм надати допомогу. 80% на догоспітальному етапі гине від критичних кровотеч і якомога раніше буде надана така допомога, тим більше є шансів врятувати.

Медичні навички відточує і фельдшер Ярослав. Каже, такі спільні заняття дуже корисні. Адже тут екстрені служби та волонтери вчаться працювати, як одна команда і розуміти один одного майже без слів.

Ярослав, фельдшер швидкої допомоги:

Тобто час витрачається не для того, щоб там з різними структурами якось спілкуватися, а більше вже конкретно з кожним пацієнтом, більше вже уваги йому приділити.

В екстреній ситуації, кажуть учасники тренінгу, кожна хвилина зволікання може дуже дорого коштувати.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Правильно організоване транспортування постраждалих і їх сортування. Це якраз той етап, де відбувається координація основна між нашими підрозділами, які здійснюють евакуацію, рятування людей, транспортування в безпечну зону і медичною службою.

Увесь тренінг проходить в умовах максимально наближених до реальних. То ж такі заняття дозволяють виявити свої помилки та запобігти їм у майбутньому.

Іван Здоровець, волонтер:

Десь хтось когось не зрозумів, пораненого понесли не туди, неправильно зробили сортировку, він зелений, на нього не потрібно було втрачати час, його просто потрібно було вивести віддати психологу, а йому надаєтьсядопомога, а поряд жовтий чи красний може вже стікати кров'ю.

Окрім практики - учасники тренінгу відпрацьовують і теорію. Запевняють, вчаться старанно, адже від їхніх навичок залежать життя людей.