У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" журналіст та блогер Володимир Золкін розповів, чому важливо дотримуватись Женевської конвенції та створювати необхідні умови для військовополонених.

Ми цивілізована країна, яка має дотримуватись міжнародних правил, законів і конвенцій. Ми це робимо і через те, що ми дотримуємось їх, саме через це нам допомагає весь цивілізований світ, а не росії.

Також він розповів, чому треба стримувати емоції, на які росіяни провокують українців.

Навіть коли зʼявляються відео, які спеціально вкидають росіяни, де вони катують і розстрілюють наших військових, як би не було складно, потрібно тримати емоції, тому що росіяни це роблять навмисно. Тому що їм буде зручно, якщо ця війна перетвориться на мʼясорубку. Лише в такій війні вони можуть перемогти. Тому що мʼяса у них багато, вони його не шкодують, мʼясом своїм вони намагаються нас просто закидувати.

"Їм дуже невигідно те, що ми беремо їх у полон. Вони хочуть викликати цю агресію, щоб ніхто нікого в полон узагалі не брав, щоб всі один одного розстрілювали на місці. Тому що в іншому випадку, наприклад, вони попадають до нас на інтервʼю, які звісно максимально бісять, тому що там ми показуємо об'єктивну картину, хто є такий російський військовослужбовець. Що це просто чмоня, а не якийсь там витязь", - додав він.