росія знову бряцає ядерною зброєю. москва розпочала військові навчання з балістичною ракетною системою "Ярс". Вона здатна знищити ціле місто. І це на тлі інших ядерних погроз, на які кремль був дуже щедрим останнім часом. Як росія розігрує свій останній козир? Ольга Жидецька розкаже.

Понад 3 тисячі вояків і близько 300 одиниць техніки - міноборони росії повідомило про старт чергових військових навчань. Під час яких маневри проведуть мобільні ракетні комплекси "Ярс", здатні нести ядерний заряд. Тренування проведуть в трьох регіонах за участі Новосибірського та Омського ракетних з'єднань.

Євген Кельгаєв, командир ракетного полку:

Ракетный полк в ходе командно-штабного учения под руководством командующего Ракетными войсками стратегического назначения приступил к выводу ракетного комплекса "Ярс" на маршруты боевого патрулирования в полевые позиции.

Кадри виходу ракетного полку з "Ярсами" на навчання напередодні поширило російське міноборони.

"Ярс" - предмет особливої гордості кремля. Стратегічний комплекс з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування за заявленими характеристиками здатен долати 12 тисяч кілометрв, відхилення від цілі - до 150 метрів. Може нести відразу чотири ядерні боєголовки потужністю по 300 кілотонн.

За задумом москви, у перспективі "Ярс" разом із попередньою модифікациєю "Тополем-М" має скласти основу ударного угруповання ракетних військ стратегічного призначення. Однак за 13 років у росії поки фактично немає жодної дивізії, повністю озброєної ракетами цього типу. Натомість за останній рік росія вкотре хизується цією зброєю. Востаннє у лютому - їх нібито вивели на бойове патрулювання під Барнаулом.

Олексій Соколов, командир дивізії:

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" выполняют задачи по совершению марша до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой боевых позиций, их инженерного оборудования.

А у грудні торік кремль влаштував показове завантаження ще одного "Ярса" в шахтну пускову установку.

Цю показову гру ядернми мʼязами на заході розцінюють як спроби путіна підняти градус напруженості з усім цивілізованим світом. При цьому ядерні погрози - фактично останній аргумент, що залишився в російського диктатора на тлі тотальних невдач у війні проти України. І ці меседжі невтомно транслює увесь кремлівський апарат..

дмитро медведєв, заступник голови Ради безпеки росії:

Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот вот ядерный апокалипсис.

У лютому під час послання до Федеральних зборів путін несподівано заявив про призупинення участі в Договорі про стратегічне наступальне озброєння. Бо, мовляв, США використовували угоду, щоби спробувати завдати росії стратегічної поразки. Такі заяви не дивують експертів. На їхню думку, дії путіна цілком вписуються у сформований останнім часом тренд.

Гізер Вільямс, експерт Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Це модель поведінки. путін - ядерний хуліган. Якщо ми подивимося на його дії буквально з першого дня вторгнення в Україну, він сипав ядерними погрозами, він говорив про важливість ядерного арсеналу росії, він справді все більше покладався на ядерну зброю, щоби підкреслити свою вагу та спробувати утримати США та НАТО від надання підтримки Україні.

Та чи блефує путін? Минулого тижня президент росії заявив наміри розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Начебто за три місяці вже і сховище має бути готове. Таку риторику на заході назвали небезпечною і безвідповідальною та закликали утриматися від цього кроку. Який, до речі, порушує й домовленості москви з Пекіном. А от у США заявили, що ознак розміщення ядерних озброєнь на білоруській території поки не бачать.