В Україні нова шахрайська схема: що треба знати [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, мешканці Херсонської області повідомили, що їм телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції, та просять озвучити секретні дані від картки. Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Під час розмови шахраї просять озвучити тризначне число на звороті банківської картки або код ЄДРПОУ чи код із sms-повідомлення, яке вони надсилають на телефон жертви.
Ні в якому разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції не запитує номер CVV, тризначне число на звороті банківської картки, або код ЄДРПОУ.
Зазначимо, що для виконання переказу МОМ запитує лише номер банківської картки, а саме 16 цифр та номер рахунку IBAN.
Якщо вас просять повідомити код CVV – це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки.
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