У пʼятницю, 31 березня, мешканці Херсонської області повідомили, що їм телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції, та просять озвучити секретні дані від картки. Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Під час розмови шахраї просять озвучити тризначне число на звороті банківської картки або код ЄДРПОУ чи код із sms-повідомлення, яке вони надсилають на телефон жертви.

Ні в якому разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції не запитує номер CVV, тризначне число на звороті банківської картки, або код ЄДРПОУ.

Зазначимо, що для виконання переказу МОМ запитує лише номер банківської картки, а саме 16 цифр та номер рахунку IBAN.

Якщо вас просять повідомити код CVV – це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки.