Одеські механіки на замовлення підрозділу протиповітряної оборони зробили новеньке баггі "Цунамі" [ Редагувати ]
"Цунамі" для військових. Одеські механіки на замовлення підрозділу протиповітряної оборони зробили їм з нуля новеньке баггі. На роботи пішов місяць. Тест-драйв перед відправкою автівки на фронт бачили наші кореспонденти.
Баггі "Цунамі" тестують перед тим, як відправити на фронт. Ім'я машині дали самі військові. Вони і сформували механікам-волонтерам технічне замовлення.
Олександр Опря, механік:
Щоб вона була трьохмісна: це - водій, штурман, і кулеметник. І щоб встановити кулемет, щоб він міг стріляти по воздушних цілях: дрронах, безпілотниках.
Їх називають "Майстернею незламності" - гурт розробників та механіків, які сім днів на тиждень працюють на армію. Волонтери приймають нестандартні замовлення військових і знаходять рішення. З гордістю розповідають: їхня мобільна лазня, зроблена з автобусу, успішно працює на фронті, і хлопці просять ще одну. Аби з нуля створити баггі для ППО, придбали машину-донора.
Ми з цієї машини зняли мотор з коробкою, рульову рейку, тормоза.
Все інше за місяць зробили власноруч. Випробовували у промисловій зоні поруч із майстернею.
Олександр Опря, механік:
Вона дуже швидка, дуже. Вона легка, вона маневріста. Її раз завів - секунда і вона буде…(показує руками). Її вже просчитали так, щоб пробували тут, іспитували, перевернути десь на таких різких поворотах - вона не перевертається. Якщо навіть перевернеться, хлопці не постраждають.
Основу для кулемета розробили конструктори електромотоциклів з одеської Молдаванки. Вона міцна, за потреби - швидко знімається і легко ремонтується. А головне, кажуть механіки - універсальність. Основа, яку військові назвали "Софія", підійде і до старої техніки, і до сучасної.
Денис Дімов, керівник групи розробників основи для кулемета:
Якщо у хлопців на фронті є кулемет, наприклад, Калашнікова танковий, вони його сюди ввстановили. Якщо по якійсь причині кулемета ПКТ не має, але є Браунінг, то їм треба легко, не знімаючи усю конструкцію, лише зробивши маніпуляції на самому станку. Достатньо змінити лише 2 деталі, два адаптори розміром з коробок сірників.
При цьому, більшість вузлів модульної конструкції відповідають стандартам НАТО. Є і особливі характеристики: система гасіння віддачі від пострілів та гальма для фіксації кулемета під час стрільби.
Коли йде черга, для того, щоб дуло кулемету не задиралося до гори, кулеметник затискає тормоз. Все просто і надійно.
На виготовлення баггі з нуля пішов місяць і сто тисяч гривень. І ось військові забирають машину, щоб випробувати вже в бойових умовах.
Позивний "Бар'єр", представник підрозділу-замовника:
Головне, що якщо буде якась проблемна ситуація, чи контакт, щоб люди могли швидко покинути автомобіль. Він маленький і дуже проходимий. Для нашої місцевості - це дуже потрібна річ.
Механіки врахують зауваження військових під час виготовлення наступної версії "Цунамі". Машина-донор уже чекає свого часу у дворі майстерні.
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