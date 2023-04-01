Більш як пів року на лінії вогню. Село Засілля на Миколаївщині пережило окупацію на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на в'їзді до населеного пункту росіяни виставили блокпост - вирішували кого пропускати до села, а кого ні.

Про те, як місцевим доводилося виживати під тиском і щільним вогнем окупантів розкажуть мої колеги.

Написи "Діти" на парканах подвір'їв і досі нагадують про найбільший страх, що турбував селян, коли російські солдати підійшли впритул до Засілля.

Сергій Паладій, заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації:

Люди боялися, люди переживали, що вони зайдуть в хату, будуть робити людям погано.

І така небезпека висіла над жителями кілька місяців поспіль. На в'їзді в село окупанти облаштували свій блокпост. І нахабно перевіряли документи тих селян, що відвідували родичів по сусідству.

Алла Анічкіна, жителька села Засілля:

Сусіди наші, хто там виїжджав до внуків до Первомайського, ми навіть до сина боялися виїхати, то вони виїжджали бачили - документи перевірили та й все.

Проте рашисти так і не ризикнули вдертися у Засілля.

Тетяна Верещака, жителька села Засілля:

Спочатку йшли колони техніка, кожний день слухали, бачили солдат там десь.

Тетяна - одна із тих, хто навчився виживати під обстрілами.

Тетяна Верещака, жителька села Засілля:

Ми сиділи в хаті тихо-мирно. Повечеряли, сіли слухали радіо. Як гепнуло. Повилітали всі вікна, все скло. Полетіло все туди під двір. Нас обстріляли градами.

І зараз жінка розповідає про події так, ніби все відбулося лише вчора.

Тетяна Верещака, жителька села Засілля:

Ми нарахували, що протягом півтори години прилетіло понад сорок снарядів чи танків, що воно нас обстрілювало, не знаємо.

У більшості селян обійстя та городи всипані снарядами.

Ось такі подарунки летіли від російських кацапів майже кожного дня, майже у кожному дворі вони стирчать, де розсипалися. Це від касетних снарядів. Напевно, це смерч.

Ворожа зброя руйнувала оселі. Володимир показує, що залишилося від господарської споруди.

Володимир, житель села Засілля:

Прильот. Розвалило госпспоруди. Трошки прибрали.

Руїни й на місці колись потужного сільськогосподарського підприємства.

Перша робоча башта, друга робоча башта і третя робоча башта. То склади, находилося зерно, соняшник і кукурудза. Горіло все, то ми дивилися, щоб не згоріли наші хати.

Через те, що Засілля перебувало впритул до позицій ворога, в село не доїжджали ані пожежники, ані медики.

Тетяна Верещака, жителька села Засілля:

Люди гасили самі пожежі. Ми спасали своє майно і своїх рідних, близьких.

Алла Анічкіна, жителька села Засілля:

Швидка сюда не доїжджала, тому що не пускали, тільки до Калинівки. І навіть коли Кравченко Юру було ранило осколком.

Селяни гуртувалися й допомагали один одному. І це рятувало у важкі миті.

Тетяна Верещака, жителька села Засілля:

Собаки й коти, вся вулиця, хто повиїжджав, просили люди, пригляньте. Казанами варили кашу і годувати це все господарство. Бо їх дуже жаль.

Ще один страшний спогад з того життя під обстрілами русні, як днями сиділи по підвалах.

Алла Анічкіна, жителька села Засілля:

Почався обстріл, це був липень. Ми спустилися в погріб і почули, що починається обстріл. І прийшов прихід, мені в господарський двір.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

Ось в таких умовах жителі села Засілля жили більше ніж пів року. І хоча тривалий час їхнє село не обстрілюється, мешканці не збираються забирати речі з підвалів.

Проте відтоді, як наші Збройні сили вигнали рашистів з правобережжя Дніпра, у Засіллі стало спокійно.