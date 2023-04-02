Українець став найсильнішої людиною Європи [ Редагувати ]
Українець Павло Кордіяка показав найкращий результат на конкурсі "Найсильніша людина Європи", що пройшов 1 квітня у містечку Лідс (Англія). Про це повідомляється на сторінці управління молоді та спорту Львівської ОДА в Facebook.
Англія вважається батьківщиною стронгмену в Європі. І саме там учора відбувся конкурс "Найсильніша людина Європи". За нагороди позмагались найкращі атлети континенту, зокрема й представники України.
Найкращий результат вдалось продемонструвати Кордіяці, який на змаганнях також зміг встановити новий світовий рекорд у вправі Колесо Конана.
Цікаво, що друга сходинка п’єдесталу також за Україною - срібло змагань виборов титулований український стронгмен Олексій Новіков.Цікаво, що друга сходинка п’єдесталу також за Україною - срібло змагань виборов титулований український стронгмен Олексій Новіков.
по темі
Вже з 1 квітня на українців чекає цілий ряд змін
Україна не виступатиме на змаганнях, де будуть представлені атлети з росії чи білорусі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну
У неділю, 26 березня, виїзною поразкою від збірної Англії розпочала кваліфікацію перед чемпіонатом Європи 2024 року національна команда України
У неділю, 26 березня, українські каратисти вперше в історії збірної вибороли "золото" на чемпіонаті Європи
Переселенець може втратити статус ВПО, якщо не з'явиться протягом 10 днів до органу соцзахисту після перевірки за місцем проживання