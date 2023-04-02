Українець Павло Кордіяка показав найкращий результат на конкурсі "Найсильніша людина Європи", що пройшов 1 квітня у містечку Лідс (Англія). Про це повідомляється на сторінці управління молоді та спорту Львівської ОДА в Facebook.

Англія вважається батьківщиною стронгмену в Європі. І саме там учора відбувся конкурс "Найсильніша людина Європи". За нагороди позмагались найкращі атлети континенту, зокрема й представники України.

Найкращий результат вдалось продемонструвати Кордіяці, який на змаганнях також зміг встановити новий світовий рекорд у вправі Колесо Конана.

Цікаво, що друга сходинка п’єдесталу також за Україною - срібло змагань виборов титулований український стронгмен Олексій Новіков.Цікаво, що друга сходинка п’єдесталу також за Україною - срібло змагань виборов титулований український стронгмен Олексій Новіков.