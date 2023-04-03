В Одеській області знищать мінометну міну [ Редагувати ]
У понеділок, 3 квітня, фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області знищать мінометну міну. Про це повідомляється у Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
У селі Розселенець Одеської області напередодні виявили мінометну міну калібру 60 мм. Боєприпав "дістався у спадок" з часів Другої світової війни. ЇЇ контрольовано знищать на безпечному майданчику фахівці ДСНС.
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