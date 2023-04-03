Румунія та Німеччина обіцяють конкретні кроки в спільній підтримці Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Німеччина та Румунія співрацюватимуть у підтримці України під час її війни проти росії. Обіцяють здійснити багато конкретних кроків у цьому напрямку.
Про це повідомили на спільному брифінгу канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Румунії Клаус Йоганніс.
"Наше співробітництво в питанні підтримки України є дуже інтенсивним. Можу вас запевнити, ми будемо продовжувати це робити за допомогою дуже багатьох конкретних кроків", - заявив Шольц.
За словами канцлера, підтримка Україні стосуватиметься також ремонту військової техніки, яку передають нашим воїнам. Йдеться про створення німецьким виробником зброї Rheinmetall центру обслуговування в румунському Сату-Маре. Як відзначив Шольц, під час війни важливо ремонтувати техніку близько до кордонів України.
Також канцлер подякував Румунії за логістичну допомогу у рамках ініціативи "Шляхи солідарності" й за те, що вона прийняла велику кількість українських біженців.
Йоганніс, зі свого боку, привітав створення центру з ремонту техніки й закликав продовжувати підтримувати Україну.
"Треба продовжувати підтримувати Україну, скільки потрібно. Як на рівні ЄС, так і країн-членів", - додав президент.
Також лідери заявили про підтримку розширення Європейського союзу шляхом включення до нього України й Молдови.
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