На Прикарпатті попрощалися із чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, чемпіоном України з універсального бою, майстром спорту та відомим франківським громадським діячем - Віталієм Меріновим. Він вперше поміняв боксерські рукавиці на зброю ще в 2014-му, коли в Україні почалося АТО.

Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. У лавах Нацгвардії боронив країну на Донечинні, там був важко поранений, але після тривалого лікування - знову повернувся на передову вже на Луганщину. Саме там наприкінці березня боєць прийняв свій останній бій. Як Прикарпаття прощалося із відомим спортсменом? Розкажуть наші кореспонденти.

Сотні припаркованих автівок обабіч траси і колона людей з квітами та синьо-жовтими прапорами… Загиблого захисника Віталія Мерінова земляки зустрічають навколішки.

Микола Грабовецький, товариш Віталія Мерінова:

Він не тільки визначний спортсмен світового рівня, він не тільки політик, активний громадський діяч, він ще людина дії…

Віталію Мерінову назавжди залишиться тридцять два. Вперше боксерські рукавиці він одягнув ще в початковій школі.

Володимир Вострецов, тренер з боксу Віталія Мерінова:

Його учитель фізкультури 15 школи привів мені групу юнаків. Там був Віталій. І где-то через дві-три треніровки я зрозумів, що хлопець обладає здібностями. На ринзі він ніколи не здавався, боровся до кінця.

У 14 Віталій здобув перемогу на чемпіонаті України серед юнаків та у складі збірної України з боксу - став срібним призером юнацької першості Європи. Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу та чемпіон України з універсального бою.

Володимир Вострецов, тренер з боксу Віталія Мерінова:

Він мав характер такий твердий, характер справжнього бійця. Знаєте, наш вид спорту дуже жорсткий такий і там слабому роботи нічого.

У двадцять два через травму Віталій завершив професійну кар'єру. І почав тренувати дітей… Олег - один із перших вихованців боксера.

Олег Коропецький, вихованець Віталія Мерінова:

Він нас забрав з вулиці, пацанів, з якими він ріс, зібрав з вулиці, склеїв докупи, він був гуртівником. Я не знаю ким би я був і ким став якби не він.

Мстислав Тарас, друг Віталія Мерінова:

Віталій в залі практично жив. Він жив своїм залом.

Серед вихованців Віталія є і чемпіони України, і призери міжнародних турнірів.

Олег Коропецький, вихованець Віталія Мерінова:

Кожного разу, як він приїзджав з нуля, він виходив на зв'язок і він зразу питався як там діти. Спортивний клуб СПЗ став його серцем.

Окрім спорту, Віталій займався і громадською роботою, був депутатом Івано-Франківської міської ради.

Микола Грабовецький, товариш Віталія Мерінова:

Він будучи на фронті ще відстоював проекти бюджету участі в Івано-Франківській громаді.

На фронт Віталій пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив старшим солдатом роти оперативного призначення в Нацгвардії. У боях під Мар'їнкою торік був тяжко поранений у ногу.

Віталій Мерінов:

Я розумію, що кожної миті тебе можуть вбити. Але ти розумієш, що є ще інші цінності, за які варто боротися.

Вадим Ліневський, начальник штабу 50-го полку Національної гвардії України імені полковника Семена Височана:

Віталік - він боровся по життю до останнього. Хлопці з ним йшли в бій і не боялися.

Після лікування боєць повернувся на фронт. Разом із побратимами-нацгвардійцями тримав рубежі на Луганщині. Це одне із останніх відео, яке він записав з окопів.

Мстислав Тарас, друг Віталія Мерінова:

Ми з ним в різних підрозділах. Ми з ним спілкувалися постійно. Останні дні були дуже важкими. Він написав мені повідомлення, каже їх з двісті метрів луплять танки і вони нічого не можуть зробити. Це останнє було його повідомлення.

Помер військовий у шпиталі від тяжких поранень. У нього залишилася дружина та маленька дочка. "Осиротіли" і кількадесят вихованців спортивної школи.

Олег Коропецький, вихованець Віталія Мерінова:

Я з ним половину свого життя і він як другий батько.. так само і хлопцям із залу.. він в якісь моменти заміняв батьків.

І сьогодні із захисником прощаються сотні містян…. Поховали захисника на міському кладовищі на Алеї слави.

На сайті Президента України франківці зареєстрували електронну петицію, вважають, що Віталій Мерінов заслуговує на звання Героя України.