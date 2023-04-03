На Херсонщині продовжуються ворожі обстріли. Окупанти гатять по медичним закладам та іншій інфраструктурі у області. Про цілі окупантів в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Дійсно сьогодні був приліт по медичному закладі в обласному центрі. Якщо взяти хронологію, то 4 дні тому ми мали вже приліт у міську лікарню. Нас врятувало, що цей снаряд не влучив в саму будівлю, а біля паркану. Військова ситуація у нас складна більш ніж 4 місяці від звільнення правобережної частини Херсонщини. Але херсонці тримаються. Гуманітарна ситуація налагоджується. Сьогодні немає проблем з харчуванням, з постачанням медикаментів. Можна отримати і медичну, і психологічну допомогу", - зазначив Самойленко.

Він додав: "Сьогодні вже було три тривоги, які мали під собою підгрунтя перебувати у сховищах. Перший приліт - у медичний заклад, другий - у Бериславському району. Третя тривога - ми поки немає підтвердження щодо влучання. Ворог не залишає нас в спокої ні на хвилину. Ми можемо радіти, що зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Але з'явилась небезпека і хвиля літаків. Це повітряні цілі, які наносять удари в тому числі і керованими авіабомбами".

Також Самойленко назвав цілі влучань російських окупантів.

"Прилітає всюду і будь-де: і в висотні будинки, і в приватний сектор. У нас не залишилось в обласному центрі жодного медичного закладу, який би не постраждав від обстрілів. У них цілі: медицина, освіта і соціальні заклади", - зауважив він.