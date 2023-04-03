І ще один прорив блокад у НАТО - цього разу він стосується України: вперше за 5 років в Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Раніше цей формат роботи блокувала Угорщина. Як вдалося усунути перешкоди, і що саме будуть обговорювати завтра на зустрічі у штаб-квартирі в Брюсселі натівські міністри з очільником нашого МЗС Дмитром Кулебою - розкаже Олена Абрамович.

Анонсуючи роботу найближчих днів генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав цей тиждень історичним. Адже у вівторок, 4 квітня, перед штаб-квартирою піднімуть ще один стяг - фінський.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штаб-квартирі НАТО. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії, безпеки Північних країн і для НАТО загалом.

День також символічний, бо саме 4 квітня 1949 вважається днем народження НАТО - тоді 12 країн підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз. Тепер в Альянсі 31 країна разом з Фінляндією. На черзі Швеція, і, ймовірно, невдовзі й Україна. Для Києва 4 квітня також певною мірою історичний день, адже вперше з 2017 у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, яку понад 5 років блокувала Угорщина.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Завтра ми проведемо Комісію Україна-НАТО з міністром закордонних справ Кулебою щодо загарбницької війни росії та нашої підтримки Києва. Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Але коли це станеться, нам потрібно буде запровадити механізми, щоб Україна могла завадити майбутній агресії.

Угорщина не дозволяла скликати комісію Україна-НАТО на рівні лідерів чи міністрів, оскільки протестувала проти українських законів, які стосуються національних меншин. Та два тижні тому генсек НАТО чітко заявив: "Відтепер нормальна співпраця з Україною мусить відновитися". Чи означає це так само відкритий шлях до членства? На думку брюссельських аналітиків, доки триває війна, НАТО прийняти офіційно Україну не наважиться.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру GLOBSEC:

Думаю, є група країн, яка хоче, щоб уже зараз була зроблена заява про майбутнє приєднання України до НАТО, це країни східного флангу - Польща та країни Балтії. Є інші держави, які реально бояться такої розмови, і вони б радше узагалі не згадували питання членства України, саме тому в таких країнах як Німеччина та Франція ведуться дискусії про так звані гарантії безпеки, як заміна членству в НАТО.

Чіткіша позиція Альянсу з цього питання може прозвучати на Саміті у Вільнюсі в липні. Важливі переговори в контексті підготовки до нього має на порядку денному й український міністр Дмитро Кулеба, заявили в МЗС. Підніматиме міністр і низку інших питань - щодо надання зброї тощо. І підтримати його на цій першій за роки зустрічі з Україною офіційно головною за столом перемовин - прийдуть на демонстрацію під штаб-квартиру й українські громадські активісти.